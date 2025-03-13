Синоптик предупредил о штормовом ветре в Москве в пятницу

В ближайшую пятницу в столичном регионе ожидается штормовой ветер из-за циклона, который придёт из Северной Европы, сказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«По Москве ударит стихия. Очень быстрый циклон из Северной Европы движется в нашем направлении. И как раз в пятницу он будет проходить центральные районы Русской равнины, в том числе Московскую область. Основной удар придётся на центральные районы», — рассказал он.

По словам специалиста, сперва этот циклон принесёт в столичный регион тёплый воздух. Температура поднимется до +13...+15 °С.

«А следом придёт очень холодный воздух. Уже к вечеру на северо-западе Московской области температура опустится до 0 °С и будет принимать слабые отрицательные значения», — продолжил он.

В это же время в Центральный федеральный округ, в том числе в Москву, придёт штормовой ветер — до 20—25 м/с, поделился Ильин.

«Это очень опасная погода. Штормовой ветер, при котором гнутся большие деревья, ломаются большие ветки. Ветер может срывать черепицу с крыш. Я думаю, завтра или уже сегодня Гидрометцентр и МЧС выпишут штормовое предупреждение по Москве», — сообщил эксперт.

По его словам, самые большие порывы ветра ожидаются с 13 до 19 часов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о похолодании в Московской области в предстоящие выходные до -6 °С.