В 2024 году реставрация в Москве была завершена на 157 объектах

В 2024 году в столице вели работы по сохранению 849 исторических объектов, на 157 из них реставрация завершена. Это было сделано за счет средств городского (64 памятника архитектуры в 2024 году) и федерального (32 объекта) бюджетов, а также благодаря помощи частных инвесторов и меценатов (61 объект — около 40 процентов от общего числа).

Здания, восстановленные за счет бюджета года Москвы

Так, отреставрирован дом на улице Арбат (дом 53, строение 1), в котором с февраля по май 1831 год жил А.С. Пушкин. Это единственное в Москве здание, где великий поэт снимал отдельную квартиру. Специалисты привели в порядок балкон и кровлю и укрепили стены. Зданию вернули исторический цвет. Внутри уделили особое внимание лепному декору потолка — карнизам и розеткам, а также паркету, на котором воссоздали оригинальный рисунок.

Помимо этого, отреставрировали деревянные лестницы и исторические печи, которые остаются функциональными и сегодня. Во времена Пушкина они служили источником тепла, а сейчас обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха — внутри оборудована сложная система вентилирования, соответствующая современным стандартам.

Отдельное внимание уделили подвалу — в нем долгое время была нарушена гидроизоляция, и в помещении сохранялась постоянная влажность из-за «плачущих» стен, сквозь которые проступала вода. Специалистам удалось его осушить, благодаря чему в музее появилось дополнительное историческое помещение, где сейчас размещается экспозиция, посвященная истории Арбата.

Исторический облик вернули зданию Кригскомиссариата (1778–1780 годы, архитектор Н.Н. Легран) на Космодамианской набережной (дом 24, строение 1). Сейчас в нем находится штаб Московского военного округа. В ходе работ провели комплексную реставрацию здания с приспособлением для современного использования. Так, в нем усилили перекрытия между этажами, укрепили фундамент, дверные и оконные проемы, восстановили фасад и отреставрировали парадную лестницу.

Был обновлен храм Петра и Павла (1704–1723 годы, архитектор И.П. Зарудный, колокольня — 1745 год) на Новой Басманной улице (дома 11/6–4/3, строение 4). Там выполнили реставрацию шедевров церковной масляной живописи, скрытой под пятью слоями обоев. Специалисты снимали их офтальмологическим скальпелем длиной всего 2,2 сантиметра, на утраченных участках воссозданы аналогичные по стилю сюжеты. Кроме того, отреставрировали фасады в стиле московского барокко, своды, арки и перекрытия, чугунную лестницу, для работы по которой использовали отечественный лазер.

Отреставрировали и жилой дом 1933–1935 годов постройки, или дом артистов Большого театра (архитектор А.В. Щусев) в Брюсовом переулке (дом 7). Специалисты привели в порядок фасад, оформленный в стиле сталинского ампира, тяги, карнизы, филенки, лепнину и металлические декоративные элементы. Кроме того, привели в порядок балконы, лепной декор подъездов, лестницы с дубовыми поручнями, двери, окна и кованое оформление лифтовых шахт. Отдельное внимание уделили напольному покрытию в подъездах из метлахской плитки. В каждом подъезде раскладка уникальная, рисунок и расцветка не повторяются, поэтому специалисты тщательно отреставрировали сохранившуюся плитку и по ней воссоздали утраченные детали.

Завершили реставрацию колокольни храма во имя святой великомученицы Екатерины Николо-Рогожской старообрядческой общины в доме И.И. Карасева (1915 год, архитектор Н.Н. Благовещенский) на Бауманской улице (дом 18). Специалисты сняли отошедшую штукатурку, привели в порядок кирпичную кладку и укрепили фундаменты. После этого по архивным фотографиям воссоздали карнизы, декоративные ниши и элементы, вернули на историческое место керамическое панно над аркой и золоченые кресты. Отдельное внимание уделили реставрации покрытия кровли из керамического лемеха.

Реставрационные работы также провели в доме Варваринского акционерного общества домовладельцев 1901–1905 годов постройки на улице Остоженке (дом 7, строение 1). Здесь жили профессор Московской консерватории А.А. Ярошевский, В.Д. Дриттенпрейс, редактор журнала «Математическое обозрение» И.И. Чистяков, инженер В.Г. Шухов, историки М.Д. Довнар-Запольский и В.И. Пичета, профессор Московского университета А.И. Абрикосов, экономист А.А. Мануйлов, основоположник экспериментальной биологии в дореволюционной России и СССР Н.К. Кольцов. Кроме того, в этом доме неоднократно бывал писатель М.А. Булгаков и другие.

Специалисты провели масштабные работы по фасадам и интерьерам, в том числе отреставрировали декоративные элементы, деревянные поручни и кованые ограждения балконов, воссоздали наружные дверные заполнения, металлические и латунные скобяные детали, привели в порядок подъезды и места общего пользования.

Реставрация за счет федерального бюджета

Исторический облик вернули клубу завода «Каучук» (1927–1929 годы, архитектор К.С. Мельников) на улице Плющихе (дом 64). Специалисты вернули архитектурное оформление фасадов и интерьеров клуба, соответствующее первоначальному периоду постройки, с приспособлением к современному использованию в качестве театрально-концертного зала Сеченовского университета. В частности, отреставрировали световой фонарь над сценой, который можно считать настоящей изюминкой здания, таким образом обеспечив естественное освещение зрительного зала.

Привели в порядок особняк Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке (дом 28, строение 1) с флигелем и оградой (1896 год, архитектор Ф.О. Шехтель). Специалисты провели реставрацию фасадов и смонтировали архитектурную подсветку стен здания и прилегающей территории.

Отреставрировали особняк купцов Марковых (1810-е и 1901 год, архитектор А.В. Флодин) на улице Каретный Ряд (дом 4, строение 4). Здесь в 1903–1920-м проживал великий актер и режиссер К.С. Станиславский.

В ходе работ восстановили каменную парадную лестницу, отреставрировали фасады и интерьеры. По архивным чертежам и сохранившимся фрагментам декора специалисты смогли вернуть мезонин и лестницы на их первоначальное место, восстановили изразцовую печь, воссоздали паркетные полы и утерянное ограждение главного фасада. Парадную лестницу буквально собирали по шаблонам из сохранившихся известняковых ступеней. Фасады расчистили от поздних слоев штукатурки и краски, а также вернули фигурный «зонт» над входом.

Был отреставрирован дом Московского купеческого общества, или Посольское подворье (1889–1890 годы, архитектор Б.В. Фрейденберг), на улице Ильинке (дом 8, строение 2). Здесь восстановили фасады, провели работы по крыше и кровле.

Кроме того, привели в порядок городскую усадьбу Е.Н. Богданова — Е.В. Белоусовой — В.И. Сучковой (XIX век, архитекторы В.А. Шимановский, И.П. Машков, главный дом — 1818 и 1886 годы) в Большом Левшинском переулке (дом 15, строение 2). Отреставрированы фасады, в том числе белокаменный и лепной декор. Здание приспособлено для современного использования.

Отреставрировали за счет частных инвестиций

Был отреставрирован доходный дом А.М. Михайлова (1903 год, архитектор А.Э. Эрихсон) на улице Большой Дмитровке (дом 9, строение 1). В нем жили актер Московского Художественного академического театра Л.М. Леонидов, артист эстрады Н.Ф. Балиев, а также бывал писатель М.А. Булгаков. Специалисты провели комплексную реставрацию здания с приспособлением для современного использования.

В порядок привели городскую усадьбу Шубиных — И.А. Сытенко — А.Е. Владимирова (XIX — начало ХХ века, архитекторы С.М. Жаров, В.Н. Карнеев) на улице Малая Дмитровка (дом 12, строение 1). Здесь жили декабрист М.Ф. Орлов, у которого бывали А.С. Пушкин и Е.А. Баратынский, и А.П. Чехов, а также располагалась рисовальная школа, вошедшая впоследствии в Строгановское училище. Здесь провели комплексную реставрацию здания с приспособлением для современного использования.

Кроме того, обновили главный дом городской усадьбы купца И.Я. Масягина (1818 год, 1870-е и 1925-й) в Старомонетном переулке (дом 19/11, строение 1): выполнили комплексную реставрацию небольшого деревянного дома — образца типовой жилой застройки Москвы после пожара 1812 года с приспособлением для современного использования. Специалисты проделали колоссальную работу и в рамках научной реставрации применили те же строительные технологии сбора деревянного сруба, что и 200 лет назад.

Реставрация по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год»

Программа Правительства Москвы по реставрации аварийных памятников архитектуры «1 рубль за квадратный метр в год» действует с 2012 года. В нее включено 35 объектов. Уже завершили комплексную реставрацию 25 зданий, в том числе в 2024-м восстановили:

— Хорошевский конный завод, где с 1830-х годов находились военные склады (проездные ворота — вторая половина XVIII века, гауптвахта — 1770-е годы) на Таманской улице (дом 2, строение 8);

— доходный дом (1871 год) в Кропоткинском переулке (дом 10, строение 1);

— ансамбль городской усадьбы семьи Тарасовых (конюшни, 1907 год) в Скатертном переулке (дом 4/2, строение 2).

Сейчас продолжаются работы на 10 объектах — памятниках архитектуры. Это:

— главный (деревянный) дом городской усадьбы (середина 1820-х годов, 1898 год, архитектор К.В. Терский; 1908 год) в Сеченовском переулке (дом 6, строение 2);

— жилой дом (начало XX века, архитектор Н.А. Ушаков) в Просвирином переулке (дом 5);

— деревянный дом купца Д.С. Виноградова (1880 год) в 2-м Крутицком переулке (дом 14);

— дом, в котором жил Николай Андреев в 1900–1932 годах, в Афанасьевском переулке (дом 27, строения 2, 3, 4);

— городская усадьба Шубиных — И.А. Сытенко – А.Е. Владимирова (XIX — начало ХХ века, архитекторы С.М. Жаров, В.Н. Карнеев) на улице Малой Дмитровке (дом 12, строение 2);

— главный дом городской усадьбы Морозовых (конец XVIII — XIX век) на Николоямской улице (дом 47);

— жилой дом (начало XIX века) в Казарменном переулке (дом 10, строение 3);

— городская усадьба — Фряновская шерстопрядильная мануфактура (главный дом — контора фабрики) на Воронцовской улице (дом 19а, строение 2);

— городская усадьба Лепехиных (каретный сарай, третья четверть XVIII — XIX век) на Андроньевской площади (дом 4, строение 3);

— водоемная башня на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги (1898 год, инженер Н.А. Виноградов) в 1-м Павелецком проезде (сооружение 1/42, корпус 2, строение 1).

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Реставрация памятников религиозного назначения

С 2012 года по городским программам, включая субсидии религиозным организациям, завершили реставрацию 99 объектов. Среди них церкви Покрова в Филях, Троицы в усадьбе Останкино и Климента на Пятницкой улице, объекты «Зарядья», ансамбль церкви Всех Скорбящих Радость на Большой Ордынке, церковь Петра и Павла в Высоко-Петровском монастыре на Петровке, храмы Черниговского подворья, храм Иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыне, часовня церкви Николы в Подкопае, храм Воскресения Словущего на Успенском вражке и другие.

В 2024 году работы проводили на 69 объектах культурного наследия религиозного значения. Полностью завершена реставрация пяти из них, в том числе:

— колокольни храма Ризоположения в Леонове;

— церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице (воссоздание иконостаса верхнего храма);

— колокольни храма во имя святой великомученицы Екатерины Николо-Рогожской старообрядческой общины;

— храма Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Новом Ваганькове;

— богадельни Бугровых, входящей в ансамбль Рогожской старообрядческой общины.

В 2025 году в рамках городских программ продолжат реставрацию более 50 памятников религиозного назначения.