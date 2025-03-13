Закрытие участка оранжевой линии метро Москвы в выходные отменили

Закрытие участка Калужско-Рижской линии Московского метрополитена 15-16 и 22-23 марта отменено, поезда будут курсировать в обычном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Строители досрочно завершили этап строительства пересадки на станции "Академическая". В марте больше не планируем вводить ограничения на участке между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии. В выходные дни пассажиры снова могут пользоваться станциями в привычном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения нужны были для строительства пересадки на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии метро.

"На время ограничений [в первые и вторые выходные дни марта] запустили бесплатные компенсационные автобусы. Пассажиров угощали горячим чаем, что особенно актуально в прохладную погоду. А сотрудники Транспортного комплекса следили за движением и помогали горожанам построить альтернативный маршрут", - добавили в департаменте.

При этом планируется провести еще несколько этапов работ по строительству пересадки на новую станцию "Академическая" Троицкой линии.