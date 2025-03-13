Собянин: Новый тоннель построят на пересечении МСД и Бакинской улицы

Строители приступили к возведению тоннеля на участке Московского скоростного диаметра (МСД) на пересечении с Бакинской улицей. Это позволит улучшить транспортную доступность южных районов столицы, заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Длина объекта составит 58 метров, проектом предусмотрены три полосы движения в одном направлении. Сейчас строители выполняют буровые работы по устройству стен будущего тоннеля.

Строительство ведут открытым способом с последовательным переключением дорожного движения. Это позволяет сократить неудобства для автолюбителей. Строительство нового тоннеля стало частью второго этапа возведения улично-дорожной сети от Павелецкого направления Московской железной дороги до Каспийской улицы.

Также в его рамках планируется построить эстакаду-съезд с основного хода МСД со стороны МКАД на Каспийскую улицу, две эстакады-съезда с Каспийской улицы на основной ход МСД в сторону МКАД и центра и две эстакады-съезда с Липецкой улицы на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и МКАД.

Реализация этапа позволит создать на южном направлении МСД еще один маршрут от Каширского шоссе до Павелецкого направления Московской железной дороги. Это сделает выход на трассу М-4 «Дон», более комфортным, улучшит транспортную доступность пяти столичных районов и повысит эффективность МСД.