Москвичей предупредили о 9-бальном шторме

Порывы ветра в Москве в пятницу, 14 марта, будут достигать опасных 18-23 м/с, что по шкале Бофорта соответствует «9-бальному шторму», отметил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в четверг, 13 марта, благодаря гребню антициклона, распогодится, потеплеет до +12°…+15°. Он уточнил, что температура воздуха превысит рекорд 2002 года с показателем +11,5°.

В пятницу вновь зарядят дожди, в ночные часы +7°…+10°, после полудня +11°…+14°, заметил метеоролог.

Зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию — от Верхневолжья до Черноземья.

«При таком ветре воздушный поток давит силой до 30-35 килограммов на метр площади и, как правило, ломает ветви и сучья деревьев, клонит деревья к земле, задерживает движение пешехода, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы», — предупредил Тишковец.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что апрельская погода сохранится в Москве до пятницы.

По ее словам, так тепло в марте еще не было за всю историю метеорологических наблюдений.

По мнению руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в столичном регионе возможен «откат в зиму» в выходные дни. Вместе с тем, пояснил он, похолодание не продлится долго, максимум, до 20 марта.