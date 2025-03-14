Москвичам предсказали возвращение зимы

Зима вернется в Москву после мощного 9-балльного шторма, который предсказывали в пятницу, 14 марта.

На следующий день воздух охладится до шести градусов, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Март традиционно: и снегом сеет, и солнцем греет! И лишний подтверждает, что он — не весна, а предвесенье…», — заметил эксперт.

По его словам, 15 марта в столице выпадет незначительный снежный покров, а днем столбики термометров покажут нулевое значение. При этом в Подмосковье ожидаются дневные заморозки до минус двух градусов.

Синоптик уточнил, что в воскресенье, 16 марта, в столице будет переменная облачность без осадков и атмосферное давление выше нормы. Утренние температуры составит минус два-четыре градуса, а днем столбики термометров вновь поднимутся до плюсовых значений и покажут четыре-шесть градусов тепла.

При этом Тишковец предсказал локальные снегопады с 17 по 19 марта. Он предупредил жителей и гостей столицы. что снежный покров в эти дни может достигнуть 0,3–0,8 сантиметра в высоту.

Ранее жителям Центральной России пообещали температуру выше нормы в марте. Тепло в первый весенний месяц придет в регионы с существенным опережением графика.