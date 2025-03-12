В Дептрансе призвали москвичей воздержаться от переименования улицы Снежной в «Нежную»

Департамент транспорта Москвы обратился к жителям и гостям столицы с просьбой не портить навигационные указатели в метро, в частности не менять название Снежной улицы на «Нежную» на станции «Ботанический сад». Об этом пишет пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что борьба сотрудников метрополитена и работников муниципалитета с «любителями нежности» продолжается на протяжении многих лет, как непосредственно на станциях, так и на улицах города.

«Посыл добрый, сам поступок — нет. Для нас важно, чтобы любой пассажир, даже если он оказался на станции впервые, мог с легкостью найти нужный выход и нужную улицу. Перед размещением указателей мы внимательно анализируем расположение объектов, которые пользуются большим спросом»,— разъяснили в Дептрансе.

В ведомстве уточнили, что замена даже одной буквы ради шутки может помешать большому количеству пассажиров «найти верный путь».