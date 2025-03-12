Столичная погода поставила новый температурный рекорд. Об этом в своей Татьяна Позднякова.

В среду столбики термометров на базовой метеостанции на ВДНХ достигли отметки в плюс 9,5 градуса. Таким образом, 12 марта 2025 года стало самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. При этом в городе, по наблюдениям синоптика, может быть еще теплее, ведь метеооборудование на станции защищено от прямых солнечных лучей. По данным Поздняковой, в центре и на востоке города воздух прогрелся до плюс 10,2 градуса, до отметки в 10 градусов добралась температура на севере и северо-востоке Москвы. В других округах мегаполиса температура составила около 9 градусов. В Зеленограде показатель был ниже — 8,4 градуса. Лишь здесь температура не превысила климатической нормы, отмечает Позднякова.

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В европейской части России наступил период «супертеплой» погоды с температурой воздуха, превышающей климатическую норму на 10-12 градусов. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в данный момент сложилась редчайшая ситуация.

«Погода, которая наблюдается, определяется антициклоном. Антициклон с завтрашнего дня постепенно отходит на восток. На смену подходит область низкого давления. Европейская часть страны, юг и центр будут находиться под влиянием перемещающихся воздушных масс. Циркуляция антициклона обусловливает перенос воздушных масс с юго-востока - из Малой Азии, Ближнего Востока. А циклон, который находится к западу от европейской части России, приводит к тому, что воздух перемещается со Средиземного моря и даже из северных районов африканского континента. И поэтому поступает период очень теплой погоды», - рассказал синоптик.

Роман Вильфанд отметил, что высокая температура воздуха также связана с отсутствием снега. Обычно в марте он еще лежит в центре и даже на юге европейской части России.

«Если бы лежал снег, например в Москве, температура была на 4-6 градусов ниже. На 4-6 за счет охлаждающего влияния снега. Тот факт, что его нет, является редчайшим событием», - сказал специалист.

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Волна холода придет в столичный регион к середине марта. Своим прогнозом с Татьяна Позднякова.

Первая половина марта пройдет под действием теплого фронта, обещает синоптик. Похолодание жителям мегаполиса стоит ждать после 13 марта. С приходом заморозков температура в Москве может опуститься до нуля, а возможно, и ниже. Кроме того, по данным Поздняковой, вероятны незначительные снегопады.

Прошедшее 8 марта отметилось в Москве рекордным теплом — столбики термометров поднялись до отметки плюс 12 градусов. Таким образом, климатическая норма была превышена на 7 градусов. Аналогичная ситуация наблюдалась пять лет назад — в 2020-м к Международному женскому дню температура достигла плюс 8,6 градуса.

В целом март в столице регулярно ставит температурные рекорды последние полвека. Такую тенденцию метеоролог объясняет глобальными переменами климата, которые прежде всего затронули умеренные широты и полярную область. Помимо этого, с каждым десятилетием уменьшается и продолжительность залегания снежного покрова.

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о похолодании, которое придёт в Москву и Московскую область на выходных.

«Прелюдией к похолоданию станет пятница. Будет проседание давления на 15—17 мм — до 730—728 мм. Затем дождь, сильный, порывистый юго-западный ветер, который к вечеру перейдёт в северо-западный. И понижение температуры (в столичном регионе. — RT)», — отметил он.

Если днём в пятницу ещё будет +12...+13 °С, то с утра в субботу уже -1 °С, днём не выше +3...+5 °С. Это по Москве и по Московской области», — подчеркнул специалист.

«В воскресенье уже будут отрицательные значения ночью — 0...-5 °С. И -6 °С кое-где по Московской области — восток и север. Дневная температура — около +5 °С. То есть похолодание у нас ударит по Подмосковью в выходные», — заметил Шувалов.

Такая погода продержится до 18—19 марта. Уже 20-го числа будет заметно теплее: ночная температура приблизится к 0 °С, а дневная — к +10 °С, подытожил он.

В Московской области из-за раннего прихода весны массово пробудились клещи. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Минздрава.

По информации ведомства, один из первых случаев укуса человека был зарегистрирован в Сергиевом Посаде. На записи, прикрепленной к посту, виден клещ, ползающий внутри прозрачной емкости. В Минздраве Подмосковья напомнили, что при присасывании насекомого не стоит пытаться извлечь его самостоятельно — вместо этого необходимо обратиться в травмпункт. Кроме того, в течение нескольких суток после удаления клеща нужно понаблюдать за здоровьем и обратиться к докторам при сохранении зуда, непроходящем покраснении на месте укуса и ухудшении самочувствия.

Из-за теплой погоды в Подмосковье раньше времени проснулись ядовитые гадюки. О том, как не пострадать от рептилий, рассказал серпентолог и змеелов Владислав Старков в беседе с «360».

По его словам, гадюки не нападают первыми, однако при наличии угрозы становятся агрессивными. Их укус может вызвать сильную боль, отек, а в редких случаях может привести к тяжелым осложнениям. Особенную опасность эти змеи представляют для детей, пожилых людей и домашних животных.

Размер обыкновенной гадюки составляет до 70 сантиметров, ее отличает характерный рисунок на спине: зигзагообразная полоса темного цвета от головы до кончика хвоста. Гадюки могут быть серыми, коричневыми или черными. У змей этого вида треугольная голова и вертикальные зрачки, благодаря чему их можно отличить от ужей.

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Лето 2025 года может стать засушливым. Об этом рассказал главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко.

По его словам, это возможно из-за дефицита снежного покрова зимой и его стремительного таяния весной.

— Еще только март, а снега на европейской части России уже практически нет. Это значит, что летом у нас с большой вероятностью может наступить засуха, потому что малый снежный покров и его быстрый сход приводит к тому, что в почве не накапливается влага, — объяснил метеоролог.

По его словам, будет ли лето жарким, пока сказать невозможно, сообщает News.ru.

По предварительным прогнозам специалистов, 2025 год войдет в пятерку или даже в тройку самых жарких на планете, но не установит рекорд, однако расчеты будут уточняться. «Вечерняя Москва» узнала у климатолога, руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, где будет аномальная жара в этом году.

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