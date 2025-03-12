Мать-и-мачеха зацвела в национальном парке "Лосиный остров"

Биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды зафиксировали цветение мать-и-мачехи в национальном парке "Лосиный остров". Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия ведомства Азамат Кунафин.

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"Это травянистое растение каждую весну расцветает на зеленых территориях столицы одним из первых", – отметил эксперт.

Тем временем в Москве заметили массовое расцветание подснежников. Первоцветы обнаружены в городских лесопарках "Измайлово" и "Битцевский лес". Также москвичи фиксировали цветение растений около искусственных источников тепла.

Кроме того, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 15 марта до июня будет проходить весенний фестиваль цветов. Поочередно в саду станут распускаться подснежники, крокусы, пролески, весенники и другие первоцветы. Ближе к концу апреля зацветут магнолии и сакуры, в начале мая – яблони, груши, сливы.