Около 500 тыс. человек посетили каток на ВДНХ за зимний сезон

За прошедший зимний сезон каток на ВДНХ посетили 500 тыс. человек, там прошло свыше 120 мероприятий. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Главная ледовая площадка столицы снова стала центром зимнего отдыха – за сезон ее посетили 500 тыс. человек. В этот раз программа стала еще масштабнее. Прошло свыше 120 мероприятий: ледовые шоу, фестивали, спортивные мастер-классы. Впервые на катке установили трибуны для зрителей и ледовую арену для хоккея и лазертага», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что Новый год на льду встретили больше 5 тыс. гостей. На сцене выступили фигуристы Максим Ковтун, Майя Хромых и театр Ирины Слуцкой. Всего в январские каникулы на катке ВДНХ отдохнули свыше 152 тыс. человек.

«В феврале и марте здесь организовали самый массовый благотворительный день, конькобежный фестиваль и масленичные гулянья», – напомнил Собянин.

Он добавил, что сейчас ВДНХ готовится к не менее интересному весеннему сезону.