Павильон «Макет Москвы» принял более 17 тысяч посетителей 8—9 марта

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ принял более 17 тыс. посетителей 8—9 марта, рассказал глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает НСН.

Для гостей подготовили культурно-развлекательную программу. Состоялись светотехнические шоу, викторины, экскурсии и другие мероприятия.

«Сюда приходили парами, семьями, с друзьями и организованными экскурсионными группами. Кроме того, у посетителей была возможность поздравить родных и близких, бесплатно отправив им памятную открытку «Почтой России», — заявил Овчинский.

Ранее сообщалось, что «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более 23 тыс. человек в феврале.