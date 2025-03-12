В Москве побит суточный рекорд тепла 23-летней давности

В Москве в среду, 12 марта, обновлен суточный рекорд тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

© m24.ru

По его словам, примерно в 12:00 на главной метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до плюс 9,5 градуса. В результате был побит рекорд, установленный 12 марта 2002 года. Тогда в Москве температура воздуха составила плюс 9,2 градуса.

Накануне, 11 марта, на базовой метеостанции ВДНХ был выявлен самый высокий показатель температуры воздуха с начала этого года. Он прогрелся до плюс 12,2 градуса. Более того, первая декада марта в этом году в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Температура на 10 градусов превысила норму, отметили синоптики.

Однако в выходные дни на этой неделе ожидается резкое похолодание на 7–8 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что температура ночью понизится до минус 1–6 градусов, а днем поднимется до плюс 5.