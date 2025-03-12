В Москве начали готовить набережные к сезону навигации

В Москве начали готовить набережные к открытию навигации и весенне-летнему сезону, заявил заммэра столицы Пётр Бирюков.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства.

В городе планируют привести в порядок 78 набережных, среди которых Кремлёвская, Фрунзенская, Крымская и Котельническая.

Специалисты промоют гранитные парапеты, покрасят чугунные ограждения, обновят сходы к воде и прогулочные зоны.

Ранее сообщалось, что в Москве начали готовить коммунальный флот к открытию навигации.