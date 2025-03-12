В Музее Победы пройдет финал шахматного турнира «Белая ладья»

15 марта в Музее Победы состоится финал городского шахматного турнира «Белая ладья». В соревновании примут участие около 200 юных шахматистов.

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Торжественная церемония открытия состязаний пройдет в Зале Славы музея на Поклонной горе. Среди приглашенных почетных гостей — директор ГБОУ ДПО МЦВП Мария Андрианова, исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артем Ахметов, заместитель директора ГБОУ ДПО МЦВП Илья Мадилов, председатель комиссии «Школьные шахматы» Александр Костьев. Участники турнира также возложат цветы к монументу «Солдат-Победитель».

Соревнования пройдут Зале Полководцев в категориях: «Белая ладья» (школьники до 14 лет), «Пешка и ферзь» (школьники 15–18 лет и педагоги). Шахматисты, занявшие призовые места в московском финале турнира, будут награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней. Победители примут участие во всероссийском этапе, который пройдет в июне в Сочи.

Параллельно турнирам в Музее Победы будет организована зона активностей, где представят спортивные настольные игры, специализированную фотозону, а также локацию «Большие шахматы». Присоединиться к активностям смогут все посетители музея. Также в музее будут проведены два сеанса одновременной игры с гроссмейстером.

Организатором мероприятия выступает Московский центр воспитательных практик при поддержке Федерации шахмат Москвы.