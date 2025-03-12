На mos.ru объяснили, как работают новые правила посещения культурных площадок

С 15 марта в Москве вводятся новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных столичному Департаменту культуры. Они направлены на повышение безопасности зрителей и усиление борьбы с недобросовестными продажами.

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Новые правила продажи билетов вводятся в первую очередь для обеспечения безопасности посетителей. Более того, проект призван пресечь деятельность мошенников и перекупщиков. Эта инициатива позволит лучше контролировать продажу билетов. Так, билет, купленный по идентифицирующим личность документам, нельзя будет передать другим лицам без процедуры переоформления.

При оформлении билета можно использовать паспорт Российской Федерации или заграничный, а также любой документ, идентифицирующий личность.

При покупке билетов для детей до 14 лет понадобится ввести данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта. Если пользователь добавил данные о ребенке в личный кабинет на mos.ru, то он может авторизоваться через Mos ID, и нужная информация появится в электронной форме автоматически.

Если покупатель билета не может пойти на мероприятие, то он может вернуть его по месту приобретения. Если билет куплен через систему «Мосбилет», оформление возврата доступно в личном кабинете портала mos.ru — без комиссии или сервисного сбора.

Нововведения будут в полном объеме распространяться на все культурно-зрелищные мероприятия с рассадкой в учреждениях — участниках пилотного проекта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.