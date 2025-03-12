Выставка «Абстракция» откроется в Манеже 13 марта

Здесь собраны наиболее значимые произведения Геннадия Глахтеева, Андрея Коровина, Елены Кисель и Анатолия Слепышева.

В Центральном выставочном зале «Манеж» откроется экспозиция «Абстракция», посвященная одному из самых значимых художественных направлений XX века. Жители и гости столицы смогут посетить ее бесплатно с 13 по 30 марта.

Основным экспонатом выставки станет картина «Цветущая Ява» Геннадия Глахтеева (1939 года рождения), создателя творческого объединения художников «Академия Садки». Стиль живописца перекликается с кубическими полотнами, отражает тенденции сезаннизма, примитивизма и авангарда, его работы наполнены символическими образами.

Главная линия творчества художника Андрея Коровина (1953 года рождения) — вывод живописи за границы области впечатлений, связанных с переживанием визуального. Для этого художника характерны плавные переходы, приглушенная цветовая палитра, акварельная прозрачность поверхности, просветы белого грунта или бумаги. Изначально он работал со средствами реалистического, фигуративного направления, но в итоге основой для его творчества становится цельная композиция, отражающая образ. На художественный стиль мастера оказали немалое влияние его родители: Ювеналий Коровин был живописцем и графиком, иллюстратором детских книг, Антонина Коровина — графиком в технике акварели.

На выставке представлены картины и Елены Кисель (1953 года рождения). В своих полотнах она использует активную графику линий в соединении цвета и формы. Контрастность палитры и абстрактность художественного языка через верхний иллюзорный слой позволяет увидеть внутренний. Ее стиль выражается в абстрактном импрессионизме.

Анатолий Слепышев (1932–2016) — заслуженный художник Российской Федерации, скульптор, живописец и график. Его работы также можно будет увидеть в Манеже. Им свойственны обобщенные формы, грубая фактура холстов, следы мастихина, отпечатки пальцев, а еще то четко рассчитанные, то небрежные касания кисти. В 1960-1970-х годах Слепышев создал несколько росписей и декоративных композиций в общественных зданиях Москвы, работал в реставрационных мастерских Кремля, а также был художником-оформителем в Российской государственной библиотеке. В 1966-м выполнил мозаику смальтой в павильоне «Газ» на ВДНХ. Позднее он стал заниматься станковой живописью и графикой.

Кроме того, в экспозиции представят несколько серий художественных произведений, посвященных столице, — «Московские мотивы» и «Москва. Конный спорт».

Выставка будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00. Билеты можно приобрести в кассе учреждения — они бесплатны.

Проведение выставки направлено на достижение показателей и результатов национального проекта «Семья» в Москве.