Демонтаж двух крупных самостроев завершен в Фили-Давыдкове

В ходе контрольных мероприятий на западе столицы специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили признаки нарушения земельного законодательства на улице Алексея Свиридова, владение 5А, где располагались два самовольно возведенных административно-офисных здания. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

© Вечерняя Москва

Он отметил, что ранее на участке значились строения другой конфигурации, высотности и площади.

— Установлено, что собственник объектов недвижимости провел работы по ликвидации построек, после чего, не имея разрешительной документации, возвел на их месте два новых здания площадью свыше 3,1 тысячи квадратных метров. Учитывая наличие имущественных прав, вопрос рассматривался в судебном порядке, — рассказал Иван Бобров.

По решению суда капитальные здания признали незаконно возведенными и подлежащими сносу. Собственник уже завершил соответствующие мероприятия.

С января по декабрь прошлого года от незаконно построенных объектов освободили свыше 10 тысяч квадратных метров территории в Южном административном округе столицы. Всего в 2024 году в специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили в ЮАО 648 объектов самовольного строительства — на 53 процента меньше, чем в 2023 году.