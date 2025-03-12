Птенца папуанского калао теперь можно увидеть в Московском зоопарке

Он вылупился в ноябре прошлого года, но перед гостями зоопарка предстал впервые.

В экспозиции павильона «Дом птиц» Московского зоопарка теперь можно увидеть птенца папуанского калао. Это уже второе пополнение у пары редких пернатых. Малыш появился на свет в ноябре прошлого года, но перед гостями зоопарка предстал недавно. После вылупления он провел в гнезде три месяца, в нем же успел опериться. Длительное нахождение в гнезде связано с тем, что после спаривания самка на несколько месяцев замуровывает себя в нем вместе с яйцом, которое насиживает в течение примерно полутора месяцев. Остается лишь небольшая щель, через которую глава семейства носит корм ей и птенцу.

«Уже известен пол птенца — это самец. Когда он вылетел из дупла, то по размеру почти не отличался от своих родителей — самки Нун и самца Ра. Единственное, на клюве у птенца еще нет рога. Пока его кормят мама с папой. В рационе у папуанских калао фрукты: папайя, груша, киви, банан, а также ягоды, в том числе виноград. Также им дают овощи, белковую пищу и специализированный комбикорм для птиц-носорогов. Зимой пернатые дополнительно получают манго и хурму», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Примечательно, что в природе эти птицы не вьют гнезд, а ищут готовую подходящую «квартиру». В Московском зоопарке паре предложили на выбор деревянную бочку и гнездовой домик. Ра и Нун больше понравился первый вариант.

Папуанские калао поселились в Московском зоопарке в 2015 году, однако первое потомство у них появилось лишь в 2020-м. Тогда пара тоже устроила гнездо в бочке. Птенцу дали имя Гор, это самец. Когда он подрос, его увезли в португальский зоопарк, где птице подобрали пару. В 2024 году у молодого самца появилось уже собственное потомство.

Согласно данным международной базы учета животных за прошлый год, папуанские калао живут более чем в 30 зоопарках мира. Однако за прошедший год птенцы появились только у птиц из Московского зоопарка — у Гора в Португалии и у его родителей Ра и Нун.

Папуанские калао — тропические пернатые из семейства птиц-носорогов, обитающие на южных Молуккских островах. Они содержатся более чем в трех десятках зоопарков по всему миру, однако пар, которые размножаются, мало. Птицы активны днем. Это скрытные, но довольно шумные пернатые. Держатся они обычно парами. Если калао берут еду кончиком клюва, они не могут ее проглотить из-за слишком короткого и малоподвижного языка. Для того чтобы съесть какую-нибудь ягоду, птицы должны ее подбросить, а затем поймать таким образом, чтобы еда попала прямо в горло, и только потом проглотить.