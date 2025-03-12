Кинопарк «Москино» приглашает на рыцарские турниры

Посетителей ждут выступления фехтовальщиков, реконструкции новгородских сражений и мастерские настоящих ремесленников.

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Кинопарк «Москино» 15 и 16 марта преобразится в средневековый Новгород времен правления Владимира Мономаха и Всеволода Мстиславича с характерными развлечениями и бытом XII–XIII веков. Гостей ждут поединки и рыцарские турниры, загадочный квест «Новгородские приключения», мастерские ремесленников, необыкновенные истории и легенды на выставке «Быт горожан» и блюда по старинным рецептам. Участие во всех мероприятиях входит в стоимость билета в кинопарк.

Рыцарские сражения, мастерские ремесленников и волшебные игры

В декорациях «Соборная площадь Москвы» в 11:00 пройдет масштабный рыцарский парад, в 13:00 пройдет зрелищный рыцарский турнир, в 15:00 зрителям покажут эпические маневры и тактические движения, а в 17:00 состоится реконструкция настоящего сражения, как в кино. В мероприятиях поучаствуют от 50 до 200 реконструкторов со всех уголков России — из Санкт-Петербурга, Самары, Владимира, Чебоксар и других городов.

В тех же декорациях пройдет выставка «Быт горожан», на которой представят исторические костюмы, предметы быта, а также арбалеты и другие виды оружия. Посетителям предложат принять участие в экскурсиях по этим выставкам и расскажут об эпохе и уникальных экспонатах. Желающие смогут заглянуть в ремесленные мастерские и узнать, как работали кузнец и кожевенник, как чеканились монеты, отливались свечи, обрабатывалось дерево, а также как работали писари и летописцы. Кроме того, в кинопарке пройдут мастер-классы по окраске тканей и резьбе по кости, а еще там расскажут о различиях рыцарских орденов.

С 10:00 до 18:00 в декорациях «Палаты князя Андрея» пройдет интерактивный квест «Новгородские приключения», участникам которого предстоит помирить принца с возлюбленной, а также встретить европейское посольство.

На центральной площади в 11:00 и 13:00 дети смогут расписать камни-обереги древнерусскими письменами и скандинавскими рунами. В 12:10 и 15:40 ребята впервые напишут послание на бересте, а в 13:20 и 16:50 создадут роскошные короны для праздничного утренника.

В 13:00, 14:30 и 16:00 на сцене в декорациях «Театр Гонзаги» выступят фехтовальщики с постановочными боями. Артисты удивят гостей костюмированными турнирами с аутентичным оружием, на которых зрители узнают о древних легендах и мифологических героях.

Кроме того, все выходные маленьких посетителей будут ждать сказочные игры с аниматорами «Магический мяч», «Заклинания и уклонения», «Волшебная троица» и «Рыцарская битва на парашюте». Дети будут передавать друг другу сакральные предметы, уклоняться от заклинаний в виде мяча, управлять погодой и защищаться от темных сил при помощи волшебных слов. А еще постреляют из мягкого детского лука по мишеням.

Попробовать блюда по старинным рецептам можно будет также на территории кинопарка. Музыканты сыграют произведения из глубины веков, а детям и взрослым предложат сразиться в рюхи, бабки и клюшкование — прообразы городков и хоккея с мячом.

Литературные герои и кинематографические образы

В декорациях «Центр Москвы» посетители смогут поучаствовать в иммерсивном спектакле «Ревизор» по мотивам знаменитой пьесы Николая Гоголя. Игрокам нужно будет взять на себя роль чиновников небольшого уездного городка Н., которые в спешке готовятся к прибытию ревизора. Участников ждет подвижная комедия, где они будут противостоять козням Хлестакова, пытаясь вывести его на чистую воду и доказывая, что он обманщик.

15 и 16 марта на экране кинотеатра «Москино кинопарк» покажут истории о силе духа, поиске себя и неожиданных поворотах судьбы. Для самых юных зрителей — семейная комедия «Царевна-лягушка», для ценителей биографий — вдохновляющий фильм «Роднина» о легенде фигурного катания. Любителей остросюжетного кино ждет детективная лента «Красный шелк» о борьбе за секретные документы в поезде «Транссибирский экспресс». А в комедии «Один хороший день» героиня попадает во временную петлю, которая может изменить всю ее жизнь. Помимо этого, в афише кинотеатра представлена музыкальная драма «Пророк. История Александра Пушкина» — взгляд на жизнь великого поэта.

Расписание и билеты доступны на сайте.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный Департамент культуры. Здесь уже завершен первый этап развития: построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод, сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия Москино.