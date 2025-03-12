Собянин показал, как будет выглядеть новая станция метро

Мэр Москвы показал, какой будет новая станция столичного метрополитена «Бульвар Генерала Карбышева».

По задумке, станция метро «Бульвар Генерала Карбышева», а, точнее, ее внутренний дизайн, будет посвящена инженерным войскам. Сергей Собянин рассказал, во что это выльется.

«Бульвар Генерала Карбышева» станет новой станцией Рублево-Архангельской линии. Пока станция готова лишь на 43 процента, но уже сейчас мэр показал ее архитектурную концепцию.

«В ее оформлении будут преобладать светло-серые и белые тона, а название станции выделим крупными буквами на контрастном фоне. На коатформы разместим художественные барельефы. Оформление павильонов входа и выхода со станции посвятят различным направлениям боевой работы инженерных войск», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

© Изображение: Telegram-канал Сергея Собянина

© Изображение: Telegram-канал Сергея Собянина

© Изображение: Telegram-канал Сергея Собянина

© Изображение: Telegram-канал Сергея Собянина

Мэр так же уточнил, что главную роль на новой станции будет играть свет — светодиодные конструкции подчеркнут детали интерьера и обеспечат комфортное освещение.

По задумке, новая станция должна сократить расстояние до метро для жителей района Хорошево-Мневники, разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию, а также уменьшить интенсивность движения по Звенигородскому и Новорижскому шоссе.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что случится со знаменитым столичным стадионом «Металлург», который ждет большая реконструкция.