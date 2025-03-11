Собянин сообщил о планах строительства школ и детсадов в Филимонковском районе

В Филимонковском районе Москвы построят школы, детские сады и современные жилые кварталы, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

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Как рассказал мэр столицы, старые здания на территории рядом с шоссе Ракитки между Киевским и Калужским шоссе снесут, а на их месте возведут более 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В новых кварталах появятся школы, детсады, поликлиника, гериатрический центр, технопарки, научно-образовательный центр, а также торгово-развлекательные, деловые и спорткомплексы.

По словам Собянина, в Филимонковском районе запланировано строительство свыше 20 километров дорог с велосипедными зонами, парковками и зарядными станциями для электромобилей. Кроме того, будет благоустроено более 21 гектара общественного пространства, добавил глава города.

Между тем в ТиНАО завершено строительство административного здания для сотрудников управы Филимонковского района. Объект возвели за счет средств столичной адресной инвестиционной программы.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО до 2028 года построят и реконструируют восемь школ и пять детских садов в рамках адресной инвестиционной программы. В этом году планируется завершить строительство школы на 1,1 тысячи мест, дополнительного учебного корпуса для существующего объекта образования, а также реконструкцию зданий минимум двух образовательных организаций.