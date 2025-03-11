В Москве ветеранам ВОВ увеличат выплаты к юбилею Победы

В Москве ветераны Великой Отечественной войны получат материальную помощь к 80-летию Дня Победы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«К юбилею Победы ветераны ВОВ и труженики тыла получат от города единовременную материальную помощь. Размер выплат будет увеличен в среднем в 2,6 раза и составит от 25 000 до 70 000 рублей в зависимости от категории получателей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что традиционно выплаты получат в том числе инвалиды и участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, труженики тыла и бывшие узники концлагерей.

Ожидается, что около 28 500 москвичей получат материальную помощь от властей города.