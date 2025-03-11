Синоптик Леус: 11 марта стало самым теплым днем в Москве с начала 2025 года
Температура воздуха в Москве во вторник, 11 марта, достигла отметки в 12,2 градуса выше ноля на базовой метеостанции ВДНХ, что сделало этот день самым теплым с начала 2025 года.
Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года! — написал синоптик в своем Telegram-канале.
Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на грядущих выходных 15–16 марта в столичный регион могут прийти заморозки. В некоторых районах Подмосковья температура будет приближаться к 0 градусов, однако до минусовых значений она не опустится.
Такой прогноз подтвердил и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов: несмотря на приход в столичный регион метеорологической весны, с середины текущей недели с пиком 17 марта ожидается серьезное похолодание.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в свою очередь рассказала, что в марте может установиться и январская погода.