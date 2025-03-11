Подснежники массово расцветают в Москве

На природных территориях Москвы началось массовое цветение подснежников.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— Подснежники зафиксировали там, где снежный покров наиболее устойчив — в городских лесопарках «Измайлово» и «Битцевский лес». С января москвичи фиксировали единичные случаи цветения вблизи искусственных источников тепла. Сейчас же солнце достаточно прогрело землю и запустило процесс оживления флоры, — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти ранние цветы играют важную роль в экосистеме, обеспечивая питанием насекомых-опылителей. Их нектаром питаются перезимовавшие пчелы, жуки, бабочки и другие насекомые, передает агентство городских новостей «Москва».

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в текущем году подснежники появятся на две-три недели раньше срока. Она добавила, что отсутствие снежного покрова в январе и феврале способствовало прогреву почвы на открытых солнцу участках.

Нашествия тли в Московской области в текущем году ожидать не стоит, поскольку в регионе нет снега, а температура падает до смертельных для насекомых значений, сообщил агроном, биолог Михаил Воробьев.

Теплая зима стала одним из главных событий этого года. И в рамках круглого стола эксперты «Вечерней Москвы» рассуждали, как погодные аномалии влияют на нашу жизнь.