Синоптик Ильин рассказал о погоде в грядущие выходные в столичном регионе

На грядущих выходных 15-16 марта в столичный регион могут прийти заморозки. Такое мнение высказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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По его словам, до пятницы заморозков не прогнозируют.

В некоторых районах Подмосковья температура будет приближаться к 0 градусов, однако до минусовых значений не опустится.

— Днем и ночью ожидается преобладание облачной погоды. Благодаря этому ночью и сохранится плюсовая температура, — поделился он.

Предстоящей ночью в Москве прогнозируют 5-7 градусов, а по области — 2-7 градусов. 12 марта днем в столице 11-13 градусов, а в МО будет 9-14.

По словам Ильина, аналогичные температурные значения будут днем в пятницу. В отдельных районах столбики термометров могут показать до плюс 15 градусов.

— Понижения температуры будем ждать на выходные, когда пройдет холодный атмосферный фронт, — рассказал он.

По его словам, в ночь с пятницы на субботу дело дойдет до заморозков. В Подмосковье может быть до минус 3 градусов.

— Если в предстоящие дни рабочей недели будет идти небольшой дождь, то в ночь на субботу и даже днем по области может быть мокрый снег, — подытожил Ильин в беседе с RT.

Ранее в метеорологическом центре «Фобос» сообщили, что экстремальное потепление в России достигнет своего предела во вторник, 11 марта.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в столичном регионе температура может снизиться до нуля к концу недели.