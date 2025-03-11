В Москве назвали дату старта сезона самокатов

Сезон проката электросамокатов в Москве может стартовать с 15 марта, если температура в столице не начнет понижаться. Об этом во вторник, 11 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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Отмечается, что еще одним основным условием для открытия проката транспортного средства являются сухие дороги.

— Ориентировочная дата запуска самокатов — это 15 марта. Если погода не изменится, это и будет дата запуска — передает слова Ликсутова агентство «Москва».

7 марта в Московской области начался сезон проката электросамокатов. Сейчас работают сервисы «МТС Юрент», «Яндекс GO», Whoosh, Lite и SanRent, которые предоставляют обновленный парк техники с поворотниками и улучшенными характеристиками транспортных средств. «Вечерняя Москва» рассказала об изменениях, которые произошли в правилах дорожного движения для электросамокатов в 2025 году.

Отмечается, что Минтранс подготовил проект, согласно которому пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут квалифицироваться как водители транспортных средств (ТС). Нововведения сделают различие между СИМ, велосипедами и мопедами более четким и понятным. Кроме того, будет установлен четкий запрет на передвижение более одного человека на одном СИМ, независимо от конструкции. Поправки также определят дополнительные параметры для движения транспортных средств индивидуальной мобильности, чтобы усилить приоритет пешеходов.