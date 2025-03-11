В Москве проведут конференцию в честь 100-летия со дня кончины святителя Тихона

12 марта 2025 года в 11:00 в международном медийном пресс-центре «Россия сегодня» состоится пресс-конференция, посвященная празднованию 100-летия со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского.

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Со стороны Русской православной церкви по благословению Святейшего патриарха Кирилла в конференции примут участие митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, председатель Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ московского патриархата Владимир Легойда, священник Александр Мазырин и другие.

Кроме того, ожидается участие представителей Министерства культуры Российской Федерации.

Ранее в Москве прошла научно-практическая конференция «Церковь и казачество», в которой приняли участие архиереи Русской православной церкви, священники войсковых казачьих обществ, руководители епархиальных подразделений по взаимодействию с казачеством и казачьи духовники, атаманы, казаки войсковых казачьих обществ и общественных объединений казаков, а также представители органов государственной власти, научно-образовательного сообщества, средств массовой информации и студенты вузов.