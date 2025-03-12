В Москве похолодает до минусовых значений

На смену 15-градусному теплу в Москву придут заморозки. Своим прогнозом с «Интерфаксом» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Похолодание наступит в выходные, 15-16 марта, когда Москва окажется в тылу циклона. В эти дни температура в столице опустится сразу на 7-8 градусов. Ночью в субботу столбики термометров вернутся к нулевой отметке, днем температура в Москве еще будет держаться на уровне плюс 3-5, в области — от плюс 2 до плюс 7 градусов. Однако в ночь на воскресенье воздух остынет до минусовых значений — ожидается от минус 1 до минус 6 градусов. Воскресным днем потеплеет до плюс 3-5 градусов.

Несмотря на резкое похолодание температура все еще будет превышать климатическую норму, подчеркивает синоптик: в субботу — на 3 градуса, в воскресенье — на 2. В выходные возможны осадки в виде дождя и снега. На следующей неделе ночью также погнозируется около нуля градусов, днем — плюс 5-6 градусов.

В целом период экстремального тепла в столице, по оценкам Вильфанда, подошел к концу — о температурных рекордах москвичам в марте можно пока забыть. «Период супертеплой погоды закончился (...) Погода умеренная, близкая к норме и на 1-2 градуса выше нормы. Но уже точно не жарко», — отметил метеоролог.

Тем не менее в четверг, 13 марта, в Московском регионе прогнозируется до 18 градусов тепла. В ближайшие дни возможны небольшие осадки, а в пятницу ожидается резкое падение атмосферного давления.