Сняты ограничения на работу аэропорта Шереметьево

Временные ограничения на прилёт и вылет самолётов сняты в московском аэропорту Шереметьево.

Об этом заявили в Росавиации.

«В аэропорту Шереметьево в 08:55 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В период их действия на запасные аэродромы ушли 18 самолётов.

Ранее сообщалось, что временные ограничения ввели на работу аэропорта Шереметьево в целях обеспечения безопасности полётов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении самой массированной атаки украинских беспилотников на столицу.