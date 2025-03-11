Движение поездов в районе Домодедова полностью восстановлено

Движение поездов в районе железнодорожной станции Домодедово, остановленное после атаки БПЛА, полностью восстановлено.

Об этом проинформировала в своём Telegram-канале глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталёва.

«Движение поездов восстановлено», — написала она, добавив, что также были запущены дополнительные автобусы на Москву.

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры на станции Домодедово.