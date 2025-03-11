Собянин сообщил о 58 сбитых БПЛА на подлете к Москве

Система противовоздушной обороны (ПВО) утром 11 марта сбила 58 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», — написал Собянин.

Собянин: силы ПВО отразили атаку еще 10 украинских беспилотников

Мэр Москвы добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что над Рязанью прогремели минимум десять взрывов. Очевидцы рассказали, что сбиты несколько украинских беспилотников