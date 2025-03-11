Средства ПВО успешно отразили еще одну попытку атаки дронов на Москву

Силы противовоздушной обороны российской столицы отразили атаку еще десяти украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале пишет мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака еще 10 БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах», — написал Собянин.

Собянин: силами ПВО ликвидированы шесть летевших к Москве БПЛА

В предыдущей волне беспилотников, которые пытались совершить налет на российскую столицу, было пять беспилотников — они были подавлены огнем систем противовоздушной обороны.

Первое сообщение об атаке украинских дронов на столицу Собянин опубликовал в 4:37. Сообщалось, что системы ПВО уничтожили шесть беспилотников в Раменском городском округе, летевших на Москву.

Затем мэр написал в 4:48 об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве.

Ранее дрон ВСУ впервые атаковал Чебоксары.