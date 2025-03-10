Более 10 тысяч школьников благоустроят мемориалы в Москве к 9 Мая

В Москве свыше 10 тыс. школьников благоустроят военные мемориалы к 80-летию Победы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента образования и науки.

По данным департамента, с начала учебного года свыше 4 тыс. подростков присоединились к московским мемориально-патронатным акциям.

«Школьники ухаживают за памятниками, мемориальными досками и местами захоронения героев... Всего в этом учебном году в таких акциях примут участие более 10 тыс. детей», — уточнили в пресс-службе московского департамента.

Ранее стало известно, что к 9 Мая в Севастополе установят передвижную Стену Памяти «Народная Победа».