Четвертая Московская неделя моды объединит талантливых дизайнеров со всей страны

В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж» с 13 по 18 марта пройдет четвертая Московская неделя моды. Посетителей ждут показы российских и зарубежных брендов, лекции ведущих экспертов, открытый маркет, профессиональный шоурум и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.

© Пресс-служба Московской недели моды

«Московская неделя моды состоится в столице в четвертый раз. В этом году пройдет более 90 показов. Всего в Манеже можно будет увидеть свыше 180 брендов из 27 регионов России. Коллективные показы представят также более 100 студентов вузов. Кроме того, в рамках Московской недели моды можно будет посетить лекции и мастер-классы представителей индустрии», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

В мероприятии примут участие более 180 брендов (в том числе более 100 московских) из 27 регионов России, среди которых Московская, Ивановская, Ленинградская, Нижегородская, Тамбовская и Тюменская области, Краснодарский и Приморский край, республики Бурятия, Дагестан, Коми, Саха (Якутия) и Татарстан.

Ежедневно в ЦВЗ «Манеж» будет работать открытый маркет, где все желающие смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров. Посетителей ждут с 13:00 до 21:00.

Впервые в рамках маркета представят коллективный стенд «Сделано в Москве» городского Департамента предпринимательства и инновационного развития. На нем свои коллекции представят 11 столичных дизайнеров. Всего на маркете Московской недели моды можно будет приобрести одежду и аксессуары 100 дизайнерских брендов из Москвы и других городов России. Бесплатно зарегистрироваться можно будет на официальном сайте.

На первом этаже для посетителей модных показов откроется бар «Москва» со столичными угощениями и напитками брендов — участников проекта «Сделано в Москве».

© Пресс-служба Московской недели моды

С 13:00 до 20:00 в ЦВЗ «Манеж» будет работать лекторий с ежедневными лекциями. Жители и гости столицы смогут бесплатно по регистрации посетить мастер-классы и послушать ведущих экспертов, которые расскажут о русском следе в мировой моде и русском коде, актуальных трендах, легендарных коллекциях модных домов и использовании нейросетей в индустрии. Спикерами станут шеф-редактор диджитал-площадок Grazia Ангелина Куштина, главный редактор глянцевого издания U Magazine Юрате Гураускайте, тренд-аналитик и арт-стратег, член Союза дизайнеров России Ольга Сысоева, консультант по развитию брендов, лектор ведущих вузов Москвы по тематике индустрии моды Екатерина Свирина и многие другие. Программа заинтересует дизайнеров, студентов профильных направлений, предпринимателей и маркетологов, а также широкую публику. Бесплатная регистрация будет доступна на официальном сайте.

Трансляцию из лектория организуют в официальном сообществе Московской недели моды в социальной сети «ВКонтакте».

Московская неделя моды объединяет талантливых дизайнеров со всей страны. Более тысячи заявок поступило из 111 городов России, в том числе впервые из Анапы, Батайска, Белорецка, Братска, Воскресенска, Геленджика, Дзержинска, Дубны, Каменска-Уральского, Коломны, Кургана, Лыткарина, Раменского, Северодвинска, Таганрога и Уссурийска и других. Ежегодно к мероприятию проявляют интерес участники из других стран. Свои коллекции широкой аудитории представят дизайнеры из Китая, Индонезии, ЮАР, Турции, Индии и Эфиопии. Среди впервые присоединившихся — дизайнеры из Армении и Таджикистана.

Коллективные показы проведут более 100 студентов из московских и региональных вузов. Среди них Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Московский художественно-промышленный институт, Институт бизнеса и дизайна, Онлайн-академия брендинга и дизайна Metrics и Ивановский государственный политехнический университет. Молодые дизайнеры представят более 200 образов.

Впервые на Московской неделе моды все дни будет работать выездная студия телеканала «Москва 24» с ежедневными прямыми включениями, репортажами и интервью. Среди ее гостей ожидаются ведущие эксперты моды, российские и зарубежные дизайнеры, блогеры и многие другие представители индустрии.

Мероприятие будут освещать российские средства массовой информации, блогеры, инфлюенсеры, а также иностранные журналисты ведущих глянцевых и новостных изданий Аргентины, Бразилии, Турции, Индии, Индонезии и других стран.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Московская неделя моды:

Телеграм

ВКонтакте

Дзен