«Граффити–Азбука» — новая студия в Детском центре Музея Москвы.
Граффити ворвалось и в наш Детский центр, и мы становимся безопасным пространством для творческого хулиганства.
С 14 марта начнем осваивать азы граффити: на теоретической части узнаем историю и определенные стили, разберем примеры работ стрит-художников. А на практической — поработаем с лайнерами, баллончиками, создадим эскизы и научимся рисовать настоящие граффити.
Ведущий студии: художник Сахар18 — учитель рисования, один из основателей московского граффити-сообщества, участник одной из старейших столичных граффити-команд TSM.
Возраст: 10-12 и 12-14 лет.
Старт курса:
- группа 10–12 лет — 14 марта 2025 года.
- группа 12–14 лет — 16 марта 2025 года.
Время проведения:
- группа 10–12 лет — пятница, 17:00–19:00.
- группа 12–14 лет — воскресенье, 10:30–12:30.
Прийти на разовое занятие.