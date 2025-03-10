«Граффити–Азбука» — новая студия в Детском центре Музея Москвы.

Граффити ворвалось и в наш Детский центр, и мы становимся безопасным пространством для творческого хулиганства.

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С 14 марта начнем осваивать азы граффити: на теоретической части узнаем историю и определенные стили, разберем примеры работ стрит-художников. А на практической — поработаем с лайнерами, баллончиками, создадим эскизы и научимся рисовать настоящие граффити.

Ведущий студии: художник Сахар18 — учитель рисования, один из основателей московского граффити-сообщества, участник одной из старейших столичных граффити-команд TSM.

Возраст: 10-12 и 12-14 лет.

Старт курса:

группа 10–12 лет — 14 марта 2025 года.

группа 12–14 лет — 16 марта 2025 года.

Время проведения:

группа 10–12 лет — пятница, 17:00–19:00.

группа 12–14 лет — воскресенье, 10:30–12:30.

Прийти на разовое занятие.