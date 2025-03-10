Собянин осмотрел новый спортивный комплекс «Стальной» в Алексеевском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый спортивный комплекс «Стальной» на ул. Павла Корчагина в Алексеевском районе, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«В Алексеевском построили хороший спорткомплекс с 50-метровым бассейном. За последние годы мы построили около 100 отдельных объектов с бассейнами. Это один из уникальных (про спорткомплекс «Стальной» – прим. Агентства «Москва»), потому что 50-метровых бассейнов в Москве не так много. Это будет хорошая возможность заниматься и местным жителям, и спортсменам», – сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство спорткомплекса «Стальной» заняло 1,5 года – с августа 2023 года по февраль 2025 года – и было осуществлено за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

Площадь здания – 7,8 тыс. кв. м. Главным в спорткомплексе является бассейн на 10 дорожек с чашей 50 на 25 м, предназначенный для оздоровительного и спортивного плавания, включая тренировки опытных пловцов. Впервые в практике городского строительства в 50-метровом бассейне вместо монолитного железобетона была использована чаша из нержавеющей стали, что обеспечит более эффективную эксплуатацию спортивного объекта. В целях безопасности в чаше большого бассейна смонтированы «умные» камеры: в случае нахождения человека на глубине более 10 секунд дежурному тренеру поступит сигнал на специальный браслет. Также есть лаборатория для анализа проб воды.

Второй малый бассейн с чашей 10 на 6 м будет использоваться для обучения плаванию детей младшего школьного возраста.

Кроме того, в «Стальном» имеется зал общей физической подготовки, медицинский блок, сауна, буфет. Единовременная пропускная способность спорткомплекса – свыше 170 человек.

Также в материалах уточняется, что в 2011–2024 годы в Москве было построено 92 объекта с бассейнами, из них 27 – за счет бюджета города, 65 – за счет внебюджетных средств. В планах на 2025–2027 года строительство еще 19 объектов с бассейнами, один из которых – спорткомплекс «Стальной» – уже построен.