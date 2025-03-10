Исследование: 74% жителей Москвы начинали карьеру в студенческом возрасте

Согласно данным исследования, 74% жителей Москвы получили первый профессиональный опыт будучи студентами высших либо средних специальных учебных заведений.

Чаще всего совмещали работу и учёбу респонденты в возрасте 55—64 лет (77%) и старше 65 лет (82%), пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Работа».

Чаще прочих начинали карьеру в годы студенчества специалисты сфер продаж и управления недвижимостью (89%) и управления персоналом (86%), а также работники автомобильного бизнеса (84%).

Ранее блогер, основатель digital-агентства BQ group Дмитрий Бескромный в беседе с НСН заявил, что в настоящее время для успешного продвижения в карьере необходимы навыки работы с инструментами на базе искусственного интеллекта (ИИ).