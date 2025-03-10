Систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальные параметры из-за потепления

Столичная система теплоснабжения переведена на минимальные параметры работы в связи с потеплением, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«В связи с резким повышением средних температур воздуха специалисты ПАО «МОЭК» перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов, это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Как уточняется, межсезонье – самый сложный период с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления.