Систему теплоснабжения Москвы подготовят к работе в паводковый период

Сотрудники ПАО "МОЭК" начали готовить систему теплоснабжения Москвы к работе в паводковый период. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

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Они регулярно проверяют состояние тепловых пунктов, подводных теплофикационных тоннелей и подземных сооружений. В полную готовность уже приведены стационарные и передвижные водооткачивающие средства, сушильные агрегаты, вентиляторы и другое оборудование.

Кроме того, были проведены тренировки и повышена готовность профессиональных аварийно-спасательных формирований МОЭК, а также проверены каналы взаимодействия с профильными подразделениями столичного управления МЧС РФ.

"Основная задача – не допустить попадания паводковых вод в каналы теплосетей и к оборудованию, расположенному на отрицательных отметках наших объектов, а в случае нештатных ситуаций – быстро отреагировать и обеспечить надежную работу системы теплоснабжения", – подчеркнул главный инженер Роман Коровин.

Ранее коммунальный флот, занимающийся очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации. Специалисты тщательно проверяют суда, выполняют регламентное техническое обслуживание, в которое входят замена расходных материалов, диагностика узлов, механизмов и оборудования, проверка топливных систем и рулевых колонок. Работы завершат в апреле.