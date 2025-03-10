Пассажиропоток на МЦК вырос на 4,1% в феврале

В феврале 2025 года поезда на Московском центральном кольце (МЦК) перевезли 12,4 млн пассажиров, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«На Московском центральном кольце в феврале перевезено 12,4 млн пассажиров (плюс 4,1% к февралю 2024 года), а за два месяца – более 24 млн пассажиров (плюс 4,2% к январю – февралю 2024 года)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в феврале наибольшее количество пассажиров воспользовались следующими станциями: «Ростокино» – 862,4 тыс., «Нижегородская» – 846,9 тыс., «Площадь Гагарина» – 776,3 тыс., «Кутузовская» – 746,4 тыс. человек.

При этом с начала эксплуатации на МЦК перевезено 1 млрд 182 млн пассажиров.