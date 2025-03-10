Столичные производители лифтов укрепляют позиции на рынке

Производители лифтового оборудования из Москвы в 2024 году выпустили свыше 13 тысяч подъемных машин. Как сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, среди них — скоростные, панорамные, медицинские, грузовые и другие виды лифтов.

© Вечерняя Москва

— Москва — центр современных и высокотехнологичных решений, которые находят применение во многих сферах. Например, при поддержке города столичные лифтостроительные предприятия разрабатывают современные, быстрые подъемники, оснащенные инновационными системами и оборудованием. По итогам 2024 года компании выпустили свыше 13 тысяч подъёмных машин, что составляет более половины от общего объема изготовленных в России лифтов, — рассказал Анатолий Гарбузов.

Производством лифтов в столице занимаются четыре предприятия — Щербинский лифтостроительный и Карачаровский механический заводы, МЭЛ и «Мослифт».

Так, Карачаровский механический завод уже 75 лет осуществляет полный цикл производства лифтов и другого подъемного оборудования — от проектирования до обслуживания. За это время предприятием выпущено более 285 тысяч подъемных машин, а в 2024 году произведено около 3,5 тысяч единиц.

Сегодня на его базе формируется первый в стране кластер вертикального транспорта и лифтостроения, что будет способствовать быстрому развитию и локализации производства этих транспортных систем, а также позволит обеспечить технологический суверенитет России в этой стратегически важной сфере.

Щербинский лифтостроительный завод работает в Москве уже более 80 лет. Предприятию присвоен статус промышленного комплекса, который дает налоговые льготы и позволяет инвестировать средства в обновление оборудования, расширение ассортимента.

В 2024 году на заводе заменили 15 процентов станкового парка и выпустили свыше 7 тысяч подъемных машин, что на 4,5 процента выше показателя 2023 года. Около 2 тысяч лифтов из общего количества были поставлены для Москвы и Подмосковья.

В 2024 году с Карачаровским и Щербинским лифтостроительными заводами город заключил офсетные и спецконтракты на поставку лифтового оборудования для реализации городских программ реновации и капитального ремонта. По условиям договоров предприятия вложат в модернизацию производства более 4 млрд рублей.

Статус промышленного комплекса также присвоен предприятию МЭЛ. За 2024 год на заводе произвели более 3 тысяч подъемников, что на 20 процентов выше показателей предыдущего года.

В 2024 году в рамках масштабного инвестиционного проекта завод ввел в эксплуатацию современный производственный цех, заточенный под выпуск высокоскоростных лифтов. В прошлом году предприятие получило сертификат по ГОСТ 33984.1–2016 на серийный выпуск этих изделий.

Новое производство компания оснастила современным оборудованием, в том числе тремя лазерными, дыропробивным и гравировочным станками.

В Индустриальном центре «Мослифт» в прошлом году был установлен новый лазерный комплекс для резки листового металла, а также продолжилось технологическое обновление парка оборудования и модернизация складского комплекса. Сегодня предприятие выпускает пассажирские и грузопассажирские лифты для жилых и административных зданий грузоподъемностью от 100 кг до 2,5 тонн и скоростью передвижения до 2,5 м/c.