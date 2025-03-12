99 домов возводятся по реновации в Москве при помощи префаб-технологий

99 домов по программе реновации возводятся в Москве при помощи префаб-технологий, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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"Общая площадь жилья в них превысит два миллиона квадратных метров", – указал он.

Благодаря этому методу строительства скорость возведения объектов сокращается на 30–50%, а трудозатраты снижаются в два–три раза, подчеркнул Ефимов. Это позволяет уйти от ручного труда к высокотехнологичному конвейерному производству, уверен заммэра.

Кроме того, москвичи смогут въехать в новое жилье сразу, не тратя время на дополнительный ремонт, так как все квартиры в новостройках по реновации передают гражданам с готовой улучшенной отделкой.

"Для возведения домов с помощью префаб-технологий элементы зданий изготавливаются на индустриальном производстве и в готовом виде их привозят на стройплощадку", – объяснил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Срок эксплуатации таких зданий достигает сотню и более лет. В частности, подобные сооружения возводятся в ЮВАО (29 домов), ВАО (26 зданий) и в СЗАО (13 новостроек), заключил Овчинский.

Ранее городские власти согласовали проект строительства еще одного здания по программе реновации. Речь идет о многоквартирном доме на Сходненской улице. Это будет односекционное здание с помещениями общественного назначения на первом этаже.