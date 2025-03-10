Синоптик Шувалов спрогнозировал теплую погоду в Москве на неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшую неделю.

«Сегодня в Москве дневная температура будет на уровне +8...+10 °С, а далее всю неделю +11...+13 °С. Ветер будет южный и юго-западный. Во вторник, среду и пятницу ожидаются не очень продолжительные дожди», — отметил он.

По словам синоптика, в течение текущей недели возможны ещё новые рекорды тепла. Но исключать возврата зимы нельзя, тем более, что в выходные столицу уже могут ожидать снег и похолодание, отметил он.

«Это будет на рубеже 16-17 марта. 16-го числа дневная температура опустится до +4 °С, а 17-го может быть небольшой снег и -2 °С», — заметил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о приходе метеорологической весны на всю территорию европейской части страны.