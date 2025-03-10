Работы по капремонту крыш жилых домов стартовали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта крыш многоквартирных домов. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведем в порядок 679 кровель, из них 346 - плоские наплавляемые крыши и 333 - металлические скатные. В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам", - сказал заммэра.

Бирюков уточнил, что больше всего крыш обновят в Центральном, Восточном и Северном административных округах.

"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Сначала снимается старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - отметил он.

По словам заммэра, скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,7 тыс. домов общей площадью 307 млн кв. м. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тыс. крыш жилых домов.