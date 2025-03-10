Собянин: в Москве установят 240 новых указателей к Дню Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году к Дню Победы в столице установят 240 новых городских указателей, указывающих путь к 30 объектам и содержащих QR-коды, ведущие на ресурсы с информацией о них.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на личный блог мэра на его персональном сайте.

Он уточнил, что в настоящее время в столице более 4 тыс. таких указателей, но работа по их установке ещё продолжается.

К примеру, в Коммунарке на Скандинавском бульваре и улице Эдварда Грига будут установлены указатели, посвящённые подвигам разведчика Геворка Вартаняна. А на Поклонной горе навигация поможет добраться до памятников морякам, танкистам, фронтовым собакам и другим мемориальным объектам, добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках программы «Мой район» до конца года организуют более тысячи обзорных прогулок, треть из них — по новым маршрутам.