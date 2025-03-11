На городские торги выставлено пять коммерческих помещений в Бескудниковском районе

Город выставил на аукцион пять коммерческих помещений свободного назначения в Бескудниковском районе. Эти объекты находятся в жилых домах и имеют отдельный вход.

Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

— Помещения свободного назначения, имеющие удобный доступ с улицы, пользуются большой популярностью среди предпринимателей. Они подходят для реализации самых разных проектов: от организации пункта выдачи заказов до открытия магазина, досугового, спортивного центров или других видов бизнеса. Площадь помещений в Бескудниковском районе варьируется от 129,6 до 707,6 квадратного метра. Заявочные кампании завершатся в период с 17 марта по 15 апреля в зависимости от лота, — рассказал Пуртов.

Два помещения расположены на первых этажах по адресам: Дубнинская улица, дом 47, корпус 1 и Бескудниковский бульвар, дом 31. Остальные три находятся по адресу Дмитровское шоссе, дом 86, корпус 6, занимая пространство на первом и втором этажах жилого дома. Все объекты подключены к инженерным коммуникациям, включая электричество, водоснабжение и канализацию.

Открытые аукционы будут проходить с 26 марта по 23 апреля на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия необходимо зарегистрироваться и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.