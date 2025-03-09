Холода вернутся в Москву

На следующих выходных в Москву вернутся мартовские холода, в субботу температура не превысит +6 градусов. Такой прогноз сделал представитель центра «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.

Тишковец рассказал, что в конце предстоящей недели в столицу вернутся мартовские холода. В выходные, 15-16 марта пройдут смешанные ливни, прогнозируются легкие ночные заморозки.

«В субботу фронт принесет ливневые осадки в смешанном агрегатном состоянии, ночью 0 - плюс 5, днем не выше плюс 1 — плюс 6 градусов», — рассказал синоптик.

По его словам, в воскресенье инициативу перехватит антициклон и немного распогодится. В середине ночи ожидаются легкие заморозки, днем плюс 2 — плюс 7 градусов.

Температурный максимум года обновлен в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве с 11 по 14 марта ожидается +16 градусов, могут быть побиты сразу четыре температурных рекорда.