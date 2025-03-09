В Москве могут быть установлены сразу 4 рекорда подряд: с 11 по 14 марта температура воздуха превысит исторический максимум. Об этом сообщает КП со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

На предстоящей неделе в столице сохранятся теплые погодные аномалии. Более того, возможны четыре температурных рекорда подряд. Синоптики Гидрометцентра ожидают, что 11 марта температура составит +15 градусов. Это означает, что будет побит рекорд 2015 года (+13).

С 12 по 14 марта ожидается от +12 до +16, в эти дни также может быть зафиксирован рекордный максимум за время наблюдений.

В Москве в этом году снег сошел на месяц раньше срока (6 марта вместо 6 апреля). Метеорологическая весна (время, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной) установилась на три недели раньше. Обычно она фиксируется в двадцатых числах.

Накануне сообщалось, что в столице был побит температурный рекорд. Зафиксирована самая высокая температура для 8 марта за 146 лет метеонаблюдений: +10,4 градуса.