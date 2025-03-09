Москвичам сообщили о пробуждении мух и комаров

В ближайшие дни в московском регионе из-за теплой погоды проснутся комары-звонцы и комнатные мухи, сообщил агентству «Москва» зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.

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Он указал, что они, также как и клещи, жужелицы и, в меньшей степени, божьи коровки приспособлены к холодным условиям, поэтому уже активизируются. Однако массовая активность большинства насекомых начнется лишь при стабильном потеплении и появлении цветущих растений.

Гомыранов предупредил и о единичном пробуждении других насекомых — бабочек павлиний глаз, крапивниц, лимонниц, шмелей, ос и пчел. Движение внутри своих гнезд начнут и муравьи.

С 27 февраля в Московском зоопарке можно увидеть индийских безжалых пчел, которых нет ни в одном другом зоопарке Европы. Пчелы поселились в двухэтажной оранжерее-ротонде. В ней поддерживается температура воздуха в диапазоне плюс 26-28 градусов и влажность на уровне 70-80 процентов.

В прошлом году сообщалось, что в Подмосковье поселилась самая большая оса в Европе — сколия-гигант. Ее впервые заметили на территории городского округа Луховицы. Они, в отличие от других видов ос, предпочитают одиночный образ жизни, обладают более мирным нравом и слабым ядом.