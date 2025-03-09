Началось масштабное обновление с реставрацией Ростокинского акведука

Специалисты начинают масштабное обновление с реставрацией Ростокинского акведука, который построили в 1779–1785 годах. Сооружение является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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В 2007 году акведук переделали в пешеходный мост. Эксперты по реставрации расчистят облицовки фасадов и лестниц, заменят деревянные конструкции навеса и кровли. Они также отреставрируют беседки-павильоны и укрепят кладки.

— Впереди много кропотливой работы: (...) замена инженерного оборудования, включая гидроизоляцию, обновление водоприемных колодцев и имитации водотока, укрепление конструкций моста, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого глава города сообщил о начале работ в усадьбе Кусково по восстановлению уникального Швейцарского домика, построенного в XIX веке по проекту архитектора Николая Бенуа. На территории Кусково отреставрированы фасад дворца, Голландский домик, павильон «Грот» и скульптуры XVIII века.

Стало известно, что в Санкт-Петербурге начнется разработка проекта реставрации здания Сытного рынка, которое было построено в 1913 году. Уточняется, что исторические элементы отреставрируют, а инженерную инфраструктуру заменят, при этом планировка здания сохранится.